Política Francisco Júnior decide coordenar plano de governo de Vanderlan Cardoso Convite foi feito na quarta-feira (16), em evento de lançamento da candidatura de Vanderlan. Francisco, que era pré-candidato na capital pelo PSD, abriu mão da disputa para que o senador fosse o nome do partido na eleição

Após reunião realizada na tarde desta quinta-feira (17), o deputado federal Francisco Júnior (PSD) decidiu aceitar o convite para coordenar o plano de governo do senador Vanderlan Cardoso (PSD), que disputa a prefeitura de Goiânia com Wilder Morais (PSC) para vice. Ele deverá comandar as discussões técnicas sobre a gestão e a elaboração do documento, que estabelece a...