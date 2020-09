Política Francisco Júnior é convidado para ser coordenador da campanha de Vanderlan Deputado ficou de analisar a proposta

Durante evento de anúncio oficial da candidatura do senador Vanderlan Cardoso (PSD), em chapa com Wilder Morais (PSC), o deputado federal Francisco Júnior (PSD) foi convidado para ser coordenador da campanha. O parlamentar era o pré-candidato do partido na disputa em Goiânia, mas recuou para viabilizar o nome de Vanderlan na eleição. O convite foi feito pelo senado...