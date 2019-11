Política Foto divulgada mostra Lula fazendo as malas pouco antes de sair da prisão Registro rapidamente viralizou nas redes, com mais de 250 mil curtidas e 12 mil comentários, em pouco mais de 1 hora de postagem

Uma foto divulgada pelo Instagram do veículo de comunicação Mídia Ninja, nesta sexta-feira (8), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazendo as malas, minutos antes de sair da prisão, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba. A foto rapidamente viralizou nas redes, com mais de 250 mil curtidas e 12 mil comentários, em pouco mais de 1 h...