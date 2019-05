Política Foto de manifestação publicada por Bolsonaro é antiga e retrata idosa que já morreu Manifestante apoiada em andador e enrolada em bandeira do Brasil faleceu em novembro de 2018; família diz se tratar de homenagem do presidente

A foto divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro no último domingo, 26, retratando uma idosa se locomovendo com um andador durante uma manifestação, é antiga e mostra em destaque uma pessoa que faleceu em 2018. A imagem foi publicada nas redes sociais do presidente no momento em que ocorriam atos a favor do governo em diversas cidades do país. A legend...