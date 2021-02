Política Fortalecer bancadas é meta tucana para novo pleito

Apesar de ter anunciado pré-candidatura ao governo em 2022, o PSDB em Goiás admite que as dificuldades indicam que a sigla só deve garantir viabilidade eleitoral de uma chapa majoritária em 2026, dizem lideranças do partido. O principal alvo para o ano que vem é fortalecer as bancadas federal e estadual.A partir daí ficaria mais fácil atrair apoios de prefeitos, com as em...