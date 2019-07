Política Fora da ‘bolha’, aprovação de Tabata Amaral passa de 30% para 61% após voto pró-reforma A pesquisa neste mês foi feita entre os dias 14 e 17 - após, portanto, a votação em 1º turno da reforma na Câmara

Suspensa do PDT junto com outros sete deputados por contrariar o partido e votar a favor da reforma da Previdência na Câmara, a deputada Tabata Amaral (SP) agora está mais conhecida nacionalmente e com aprovação maior, contrariando o clima de hostilidade entre parte de seus seguidores. É o que mostra um estudo da consulto...