Política Fora da agenda, Bolsonaro se convida para ir à PGR encontrar Augusto Aras Presidente acompanhava posse de um subprocurador via videoconferência quando, ao fim da cerimônia, diz que queria ir pessoalmente à sede da PGR, encontrando-se também com o procurador-geral Augusto Aras, responsável por investigá-lo

Alvo de um inquérito que apura suspeita de interferência na Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita inesperada na manhã desta segunda-feira, 25, à Procuradoria-Geral da República. O encontro ocorreu logo após a posse do subprocurador Carlos Alberto Vilhena no cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Bolsonaro acompanhava a solenidade do Pal...