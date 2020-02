Política Forças Armadas vão reforçar segurança no Ceará

O presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas no Ceará, que enfrenta uma paralisação de policiais desde terça-feira, 18. Com isso, tropas do Exército vão reforçar a segurança nas cidades. Na região metropolitana de Fortaleza houve registros de depredação de viaturas e ocupação de prédios. A instituição da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado...