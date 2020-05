Política ‘Forças Armadas estão ao nosso lado’, diz Bolsonaro Presidente da República participa de manifestação em Brasília e diz que não irá ‘mais admitir interferência’

Incitado por um ato que reuniu manifestantes ontem, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro fez uso das redes sociais para renovar o esgarçamento das relações do Executivo com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente declarou que as Forças Armadas estão ao lado do seu governo e que pede a Deus que “não tenhamos problemas nesta semana” porque ...