Política Forças armadas adotam silêncio sobre elegibilidade de Lula Cúpula do serviço ativo não gostou da decisão do ministro Edson Fachin de restaurar direitos políticos do ex-presidente, mas determinou que não houvesse reações públicas

A cúpula do serviço ativo das Forças Armadas não gostou de ver Luiz Inácio Lula da Silva com seus direitos políticos restaurados, mas determinou silêncio de rádio na corporação sobre o assunto.É um resultado direto da retomada da discussão sobre o papel institucional dos militares depois que o ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas detalhou as condições em que ...