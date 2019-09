Política “Fomos mais honestos que ele na campanha”, diz Tabata Amaral sobre Ciro Gomes Em entrevista ao POPULAR, Tabata e Felipe Rigoni comentam suspensões sofridas por PDT e PSB depois de contrariarem fechamento de questão sobre reforma da Previdência e se dizem contrários ao aumento do fundo eleitoral

Após serem punidos por seus partidos por contrariar as siglas votando a favor da reforma da Previdência, os deputados Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral (PDT-SP) dizem que as legendas são instituições pouco democráticas. Em Goiânia, na semana passada, para evento do movimento Acredito, do qual fazem parte, os parlamentares falaram ao POPULAR sobre a polêmica envolvendo s...