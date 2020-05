Política Folha de junho depende da União

Sem ajuda do governo federal, o Estado de Goiás pode não conseguir pagar o salário dos servidores no mês de junho. É o que afirma a secretária da Economia do Estado, Cristiane Schmidt. “Acho que conseguiremos fechar a folha de maio sem o dinheiro da União. Estou torcendo para a queda não ser tão drástica neste mês.” Até ontem, afirma a secretária, a arrecadação havia ca...