Política Folha de aposentados somou R$ 842 milhões até julho

Dados do Portal da Transparência do Estado mostram que foram gastos aproximadamente R$ 842,58 milhões com aposentados da Secretaria de Educação de janeiro a julho deste ano. Uma média de R$ 120,36 milhões por mês, valor que vem subindo ao longo dos anos com o aumento do número de aposentados. Como mostrou O POPULAR no início de agosto, o número de servidores inativos da pas...