Política "Folha de abril será de acordo com a realidade do mês de abril", diz Ronaldo Caiado Governador de Goiás afirma que conta com a redução de repasses ao Legislativo e Judiciário e que estuda outras medidas para garantir pagamento de servidores

Além da redução dos repasses aos Poderes Legislativo e Judiciário, o governador Ronaldo Caiado (DEM) diz estudar outras medidas para garantir o pagamento da folha de abril do funcionalismo, diante da perspectiva de queda de pelo menos 10% da arrecadação no próximo mês. Ele não antecipa as propostas porque diz que a solução será conjunta. Caiado também falou ao POPULAR sob...