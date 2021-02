Política “Foi um processo muito feio do ACM Neto e do Caiado”, diz Maia sobre eleição da Câmara Em entrevista ao Valor Econômico, o ex-presidente da Câmara dos Deputados fez duras críticas aos líderes do Democratas por terem declarado neutralidade na disputa pela mesa diretora

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) fez duras críticas ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, e ao governador Ronaldo Caiado (DEM) pela escolha de tirar o partido do grupo de Baleia Rossi (MDB) e declarar neutralidade na disputa pela mesa diretora da Casa. As falas foram feitas na primeira entrevista do político desde a eleição, dada ao Valor E...