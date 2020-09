Política “Foi um convite para eu me retirar”, diz Maria Ester sobre não candidatura pela Rede Urbanista diz que o partido a pressionou para recuar do projeto pela prefeitura de Goiânia para abrir espaço para alianças com outros partidos

Candidata a prefeita de Goiânia até a manhã desta quarta-feira (16), a arquiteta e urbanista Maria Ester de Souza diz que sua saída do processo eleitoral não foi uma desistência. “Foi um convite para eu me retirar”, afirma, explicando que o partido a pressionou para recuar do projeto em prol de alianças com outras siglas. A Rede declarou apoio hoje à candidatura do deputado federal Elias Vaz (PSB) e o POPULAR já havia mostrado que a retirada da candidatura não foi pacífica...