Política Fluidez do centrão vira trunfo e incógnita para 2022

A operação política dos primeiros anos de Jair Bolsonaro foi marcada por uma desorganização barulhenta e uma boa dose de improviso. O presidente se aproveitou da confusão para sobreviver no cargo, mas agora busca um modelo mais estável.O namoro com os partidos do centrão nos últimos meses foi só um passo modesto nessa direção. As disputas pelo comando do Congresso, em feve...