Política Flávio Dino deixa PC do B e deve entrar no PSB O governador do Maranhão deve tentar uma vaga ao Senado no próximo ano

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (17) que pediu desfiliação do PC do B.O político deve anunciar em breve seu ingresso no PSB, que inicia um processo de reaproximação com o ex-presidente Lula visando as eleições presidenciais de 2022. Dino deve tentar uma vaga ao Senado no próximo ano.O anúncio foi feito pelas redes sociais. “Desejo êxito ...