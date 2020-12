Política Flávio Bolsonaro renuncia a cargo no Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente da República Jair Bolsonaro, renunciou ao cargo de terceiro-secretário da Mesa Diretora do Senado.A informação foi confirmada ontem pela assessoria de imprensa do senador, que não havia informado o motivo da renúncia até a publicação desta reportagem.Flávio Bolsonaro encaminhou no dia 11 d...