Política Flávio Bolsonaro, Queiroz e ex-funcionários de gabinete têm sigilo quebrado pela Justiça O senador é investigado pela suposta prática de “rachadinha” na época em que atuava como deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)

O senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele Fabrício Queiroz tiveram a quebra de sigilo autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). A decisão foi proferida em 24 de abril, após um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), mas estava em sigilo até esta segunda-feira (13). As informações são do jornal O Globo. Flávio é inve...