Política Flávio Bolsonaro propõe incluir ‘suicídio por policial’ no Código Penal De acordo com o PL, um criminoso que se expôr a uma situação de risco e for morto por um policial, agindo em legítima defesa própria ou de terceiros, não será mais classificado como morto pela polícia

