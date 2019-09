Política Flávio Bolsonaro prega desfiliação de quem continuar no governo Witzel e testa força no PSL Presidente da legenda no Rio, senador tem dado determinações rigorosas para desembarque do governo; aliados relutam em entregar cargos e virar oposição

O senador Flávio Bolsonaro, que preside o PSL no Rio de Janeiro, tem dado determinações rigorosas para os integrantes do partido no Estado. Após orientar a saída da legenda da base do governo Wilson Witzel (PSC), o filho do presidente Jair Bolsonaro soltou nota nesta quarta-feira, 18, na qual prega a desfiliação de quem quiser manter cargos na gestão estadual. “Aqueles que qu...