Política Flávio Bolsonaro pode votar indicação do irmão para embaixada, diz presidente de comissão no Senado Nelsinho Trad, que comanda a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, diz que não existe nada no regimento que impeça que o irmão dê seu voto na comissão

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou que não há nenhum impedimento regimental que proíba o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) de votar em favor da indicação do seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador do Brasil em Washington (EUA). As constantes declarações...