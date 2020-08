Política Flávio Bolsonaro pagou R$ 87 mil em dinheiro por salas, diz jornal Em nota divulgada à imprensa, a defesa do senador disse ter ‘recebido com perplexidade’ publicações de áudios de investigação

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) teria usado R$ 86,7 mil em dinheiro para comprar 12 salas comerciais no Rio de Janeiro no período em que era deputado estadual. A informação consta em documentos obtidos pelo Ministério Público Estadual e foi confirmada pelo próprio Flávio em depoimento a promotores no inquérito das “rachadinhas” - apropriação de salário de s...