Política Flávio Bolsonaro entrega pedido de desfiliação do PSL Parlamentar irá participar da reunião do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) pediu desfiliação do PSL nesta segunda-feira, 18. A informação foi confirmada pela assessoria do senador. Na quinta-feira, 21, o parlamentar irá participar da reunião do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar. Apesar do filho já ter se adiantado à saída do PSL, a sigla presidida pelo deputado Luciano B...