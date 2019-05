Política Flávio Bolsonaro entra com habeas corpus para barrar quebra de sigilo Filho do presidente, senador é alvo de investigação por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) tenta suspender na Justiça a quebra de sigilos bancário e fiscal de 86 pessoas e nove empresas investigadas no inquérito que apura supostas irregularidades cometidas no gabinete de Flávio entre 2007 e 2018, quando ele era deputado estadual. Na semana passada, a defesa do senador protocolou um pedido...