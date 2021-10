Política Flávio Bolsonaro diz que membros de audiência da CPI foram escolhidos a dedo para atacar presidente Senador faz essa afirmação em um vídeo divulgado por seu gabinete

Em um vídeo divulgado por seu gabinete, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou que a audiência pública da CPI da Covid com equipes médicas, pacientes e familiares de vítimas da pandemia é algo "macabro, triste e lamentável". "Pessoas foram escolhidas a dedo para virem na CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra...