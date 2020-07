Política Flávio Bolsonaro depõe, nesta segunda, ao Ministério Público Federal Em nota divulgada no sábado (18) a assessoria do parlamentar informou que o senador marcou a data do depoimento “para que a verdade seja restaurada o mais rápido possível”

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) vai depor, nesta segunda-feira (20), ao Ministério Público Federal (MPF) na investigação que apura supostos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça. O filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, vai depor na condição de testemunha a um procurador da República. Em nota divulgada no sábado (18) a as...