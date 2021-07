Política Flávio Bolsonaro afirma que presidente não citou líder do governo em conversa sobre irregularidades com Covaxin Flávio disse que não estava no encontro, portanto não poderia dar mais detalhes. Mas acredita que o presidente não citou o líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR)

Antes de chegar para a sessão da CPI da Covid, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não rebate as acusações do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) por não querer dar "visibilidade" ao assunto. Flávio disse que não estava no encontro, portanto não poderia dar mais detalhes. Mas acredita que o presidente não citou o líde...