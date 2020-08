Política 'Fizemos o possível e o impossível', afirma Bolsonaro sobre evitar mortes por Covid-19 Na iminência dos 100 mil óbitos causados pela doença no País, presidente disse que está com a consciência tranquila

Com quase 100 mil mortes por Covid-19 registradas no país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (6) que está com a consciência tranquila e que fez "o possível e o impossível" para salvar vidas. Ao assinar medida provisória que destina R$ 1,9 bilhão para a compra da vacina contra o coronavírus que está sendo testada pelo labora...