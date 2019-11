Política Firjan pede R$ 22 bilhões a Bolsonaro como compensação pela mudança da capital do Rio para Brasília O presidente da Firjan afirmou que também justificaria a ajuda federal a falta de infraestrutura no Estado, especialmente na região da Baixada Fluminense

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugenio Gouvea Vieira, defendeu a compensação histórica pela transferência da capital federal a Brasília como um dos argumentos para pedir ajuda ao presidente Jair Bolsonaro em um plano de investir R$ 40 bilhões no Rio de até 2026. "Éramos a capital do Brasil do rei...