Política Fim de quinquênio e licença deve atingir até 12,8 mil servidores Secretaria de Administração prevê economia de R$ 626 mi em 2020 ao acabar com benefícios, conforme projeto do governo que altera regras do funcionalismo estadual

O fim do pagamento de quinquênio e da licença-prêmio deve atingir aproximadamente 12,8 mil servidores apenas em 2020. A previsão consta nos projetos de lei enviados à Assembleia Legislativa e que mudam os estatutos do servidor público estadual e do magistério público estadual da educação básica e da educação profissional. O levantamento foi feito pela Secretaria de A...