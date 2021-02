Política Filiação de Meirelles ao PSD expõe racha em Goiás Articulação para o ingresso do ex-presidente do BC mostra processo para a tomada do diretório regional do partido; presidente Vilmar Rocha descarta motim e diz que fica até 2022

Para além do impacto na mesa de negociações dos partidos para as eleições do ano que vem, a filiação do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, atual secretário do Estado de São Paulo, ao PSD jogou mais luz a uma divisão interna da legenda e uma estratégia de tomada do comando do diretório estadual.O racha ocorre não apenas sobre a aliança ou não com o governador ...