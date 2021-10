Política Filiação de Bolsonaro ao PP pode enterrar aliança de partido com o PL Progressistas passou a não ver vantagens na federação com a possível ida do presidente ao partido

A federação que uniria o PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o PL de Valdemar Costa Neto subiu no telhado. O PP passou a não ver vantagens na federação com a probabilidade de Jair Bolsonaro se filiar ao partido. Líderes analisam que os votos do presidente em 2022, que vão encher a cest...