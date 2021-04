O turismo no Amazonas tem interessado o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Em setembro, os dois filhos do presidente inspecionaram as obras na companhia do governador Wilson Lima (PSC), em uma agenda focada no turismo. À época, Flávio defendeu a abertura de cassinos na Amazônia. “O que nós ouvimos em Las Vegas é que há um grande interesse que esses grandes players do turismo invistam pesado nessa área em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas”, disse, em evento para a “retomada turística” no Estado.

A viagem desta sexta ocorreu uma dia após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter participado da Cúpula do Clima, convocada pelo colega norte-americano, Joe Biden, e realizada de forma virtual. No discurso, disse que é preciso solucionar o “paradoxo amazônico” de melhorar o baixo índice de desenvolvimento humano na “região mais rica do país em recursos naturais”.

Bolsonaro também fez a entrega simbólica de cestas básicas.

Desde o início do ano, período do recrudescimento da pandemia no Brasil, Bolsonaro realizou viagens para uma dezena de Estados, para participar, entre outros atos, de cerimônias de entrega de obras e solenidades militares.

De acordo com a agenda do Palácio do Planalto, o único deslocamento de Bolsonaro para fora de Brasília em agenda oficial sobre a Covid ocorreu em 7 de abril. Na ocasião, ele foi a Chapecó (SC) para encontro com o prefeito João Rodrigues (PSD), defensor do chamado tratamento precoce contra a doença - que consiste na administração de remédios como a hidroxicloroquina, sem eficácia comprovada contra o vírus. Além de rechaçar a adoção de um lockdown nacional, Bolsonaro elogiou o suposto tratamento precoce ao dizer que médicos têm autonomia para prescrever qualquer medicamento. Neste ano, as demais agendas de Bolsonaro fora de Brasília não foram sobre o enfrentamento à doença. Mas em diversos casos ele aproveitou para tratar da crise sanitária, frequentemente atacando medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos.