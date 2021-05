Política Filho de João Campos pede exoneração de cargo na Prefeitura de Goiânia Thiago afirma que a decisão é pessoal e seu objetivo a partir de agora é se dedicar à pré-campanha do pai, que pretende disputar cadeira do Senado na eleição de 2022

Pouco mais de um mês após ser nomeado chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Goiânia, Thiago Campos pediu para sair do cargo. Ele é filho do deputado federal e presidente do Republicanos em Goiás, João Campos. O decreto com a exoneração foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município.Thiago afirma que a decisão é pessoal e s...