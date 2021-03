Política Filho de Clécio Alves, Luan Deodato Alves vai presidir a Amma Ele substituirá Zilma Peixoto, que irá para a Superintendência da Casa Civil e Articulação Política

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), definiu que Luan Deodato Alves será o novo presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). Filho do vereador Clécio Alves (MDB), ele substituirá Zilma Peixoto, que irá para a Superintendência da Casa Civil e Articulação Política. As mudanças serão publicadas na edição desta terça (30) do Diário Oficia...