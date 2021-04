Política Filha de Queiroz é demitida 2 dias depois de nomeação em cargo no governo do RJ Portaria torna contratação sem efeito. Pai é investigado por “rachadinhas”

Evelyn Melo de Queiroz, uma das filhas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi nomeada em 12 de abril para trabalhar na secretaria estadual da Casa Civil do Rio de Janeiro e desligada do cargo 2 dias depois. Fabrício Queiroz é acusado pelo MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio) de comandar um esquema de “ra...