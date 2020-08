Política Filha de Caiado está recuperada da Covid-19 Governador comemorou o resultado em suas redes sociais

A filha do governador Ronaldo Caiado (DEM), Marcela Caiado, está recuperada da Covid-19. O governador publicou na noite de quinta-feira (20), uma foto com a filha em suas redes sociais comentando sobre o caso. Ver essa foto no Instagram ...