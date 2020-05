Política Fila de famílias goianas à espera de inclusão no Bolsa Família pode ser zerada neste mês Secretária de Desenvolvimento Social de Goiás, Lúcia Vânia cita compromisso do ministro Onyx Lorenzoni de concluir inclusão de 45 mil famílias; 31 mil já foram inscritas

A fila de famílias goianas à espera de inclusão no Bolsa Família deve ser zerada até o fim de maio. A expectativa é de Lúcia Vânia, titular da Secretaria estadual de Desenvolvimento Social (Seds), que está auxiliando as famílias no cadastro ao programa do governo federal. Até o momento, 31 mil famílias já foram incluídas, restando aproximadamente 14 mil.Lúcia Vânia diz que ...