Política “Ficaria incomodado se o presidente me achasse bom. Estaria fazendo errado”, diz Flávio Dino Para o gestor do Maranhão “quem governa deve unir, não dividir” e críticas e oposição são importantes, mas o respeito é necessário; por fim ele afirma que os governadores da Amazônia Legal deve compatibilizar o progresso com a proteção ambiental

O governador do Maranhão Flávio Dino (PC do B), que participa do 18º Fórum da Amazônia Legal, esteve na sede do Grupo Jaime Câmara (GJC) em Palmas nesta sexta-feira, 1º, onde abordou com o Jornal do Tocantins, CBN Tocantins e a TV Anhanguera temas importantes, entre eles a preservação e desenvolvimento da região amazônica. As equipes de reportagem também quest...