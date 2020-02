Política FHC diz que declaração de Bolsonaro sobre morte de miliciano é 'grosseria inaceitável' "Se você precisa tratar bem os deputados, o que dizer dos governadores? Eles representam os Estados", acrescentou o peessedebista sobre as insinuações do presidente a respeito do governador da Bahia

Em uma palestra realizada na noite de ontem para prefeitos do interior paulista recém-filiados ao PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou as insinuações do presidente Jair Bolsonaro de que a Polícia Militar da Bahia teria matado de propósito o miliciano Adriano Nóbrega.Em um movimento que uniu chefes de executivo do PT ao DEM, 20 dos 27 governadore...