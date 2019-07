Política FHC diz que Bolsonaro tem 'rompantes autoritários' e 'incontinência verbal' Atitude do presidente, na visão do ex-presidente, traz prejuízos para o Brasil porque afeta a credibilidade do País

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso disse, em sua conta no Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem dado "vazão a rompantes autoritários" em suas declarações recentes a respeito da morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, durante a Ditadura Militar. Para FHC, Bolson...