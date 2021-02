Política Fecomércio defende negócios de portas abertas no carnaval

O presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, orientou empresários a manterem seus negócios abertos no carnaval, com exceção dos seguimentos que têm a folga de colaboradores prevista em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). “A Federação do Comércio orienta sindicatos e todas as empresas do Estado de Goiás que cumpram a convenção coletiva s...