Política "Fechamento do comércio foi um desastre", diz Iris ao levar prestação de contas à Câmara Balanço do primeiro quadrimestre da Prefeitura de Goiânia aponta superávits, mas forte queda da arrecadação em abril

Ao entregar o relatório da prestação de contas do primeiro quadrimestre do município à Câmara de Goiânia, o prefeito Iris Rezende (MDB) falou das perdas de arrecadação com a crise do coronavírus e afirmou que o fechamento do comércio na capital foi "um desastre". "Não critico o ato (decretos do Estado) porque, como médico, o nosso governador (Ronaldo Caiado) tem conhecimento m...