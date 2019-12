Política ‘Faz tudo menos estudar’, afirma Bolsonaro sobre alunos brasileiros em evento no Tocantins O comentário foi feito depois de falar sobre a Prova Internacional do Estudante (Pisa) que é realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento no Tocantins nesta quinta-feira (12) e na ocasião criticou as universidades brasileiras com a afirmação de que os alunos fazem “tudo, menos estudar”. O comentário foi feito depois de ele falar sobre a Prova Internacional do Estudante (Pisa). “Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? N...