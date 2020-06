Movimento político que emergiu há cerca de cem anos, o fascismo volta a preocupar. A busca por esse termo no Google aumentou 1.126% de 26 a 31 de maio em relação à semana anterior no Brasil, batendo todos os recordes de procura no site de buscas, mostrou reportagem do Fantástico de domingo, 7. Em Goiânia, de 31 de maio a 11 de junho, a busca por esse termo no Google aumentou 187% em relação a igual período em abril/maio, enquanto a palavra antifascismo teve aumento de 22%.

A procura na internet e as citações em redes sociais coincidem com a realização, no domingo, 7, de manifestações em defesa da democracia e contra o governo de Jair Bolsonaro em várias capitais, como Goiânia. Entre os que foram às ruas e praças da capital goiana se manifestar, estavam pessoas que se definem como antifascistas.

Igor Dias, da Vila Metal Antifascista, explicou ser preciso “fazer um contraponto às manifestações bolsonaristas e fascistas que pedem o fim da democracia”. Disse que “não dá pra ficar na inércia enquanto a democracia é ameaçada”.

Leonardo Gonçalves, da Esmeraldinos Antifas, informou que este movimento existe desde 2017, “mas depois deste governo, engrossou”. Ele descreve um clima muito opressor nas movimentações pró-democracia, ao contrário do que acontece quando a manifestação é contra a democracia. “Nosso movimento é antifascista e não somos ligados a partidos políticos.”

Também Nicolas dos Santos, do Movimento por uma Universidade Popular, disse estar lutando contra “um governo com perfil fascista”, os cortes de verba para a Educação e a violência policial contra a juventude pobre e negra.

Para entender melhor o atual momento político, que remete ao fascismo e suas terríveis consequências (veja quadro na página ao lado), contestados pela oposição, entidades e movimentos sociais, O POPULAR ouviu pesquisadores e analistas.

“A ideia de antifascismo, recentemente, ampliou o seu significado e abarca liberais igualitários, social-democratas, ativistas pela equidade de raça, gênero ou orientação sexual, anticolonialistas e toda uma vasta gama de pensamentos e grupos que não pretendem resgatar o liberalismo constitucional mas, igualmente, rechaçam o avanço da extrema direita”, explica o cientista político Francisco Tavares.

Historicamente, situa ele que o antifascismo resultou de ampla aliança entre correntes anarquistas e comunistas desde a Guerra Civil Espanhola, passando pela Resistência Francesa na Segunda Guerra e chegando à luta pelos direitos civis nos EUA ou aos protestos estudantis na França nos anos 60 do século 20.

Também cientista político, Pedro Mundim aponta que o uso de “anti” explicita a oposição às práticas fascistas. “Logo, alguém que defenda o regime democrático, a existência do discurso de oposição, a existência do sistema de pesos e contrapesos, a imprensa livre, a luta pelos direitos das minorias, políticas de compensação das desigualdades, etc., pode se classificar como antifascista.”

Fascista e comunista

Os dois cientistas políticos concordam sobre uma simplificação de discurso da qual resulta o uso recorrente de palavras como fascista e comunista, apesar da falta de conhecimento de seu significado histórico.

“Há uma anedota que diz que em um debate mais intenso, é uma questão de tempo até que se acuse a parte contendora de fascista”, comenta Francisco, acrescentando que no universo identificado com a direita política, faz-se o mesmo com comunista. “O problema desses usos é que, em momentos como o atual, nos quais a analogia com o fascismo parece fazer mais sentido, o termo acaba se revelando desgastado e pouco rigoroso.”

Francisco observa que quanto mais o termo ganha o espaço público, mais significados adquire. Em relação a fascismo, o uso da palavra “oscila desde uma delimitação muito rígida, a indicar não mais do que o regime de Mussolini, até ampliações semânticas extremas, adotadas para se lançar o conceito sobre toda forma de regime ou de liderança política de que se diverge”. Porém, o cientista político ressalta que é possível, sim, entender as razões para o termo ter se tornado tão recorrente em tempos recentes.

“Elementos como nacionalismo exacerbado, negação da pluralidade social, uso trivial da violência como expediente político, culto à personalidade do líder, além do sentimento permanente de perseguição e de ressentimento, são próprios às formas políticas que emergiram nos anos 1930 na Europa Ocidental - como Mussolini, Hitler, Franco e Salazar - e parecem ressoar na realidade mundial contemporânea.”

Na avaliação de Francisco, as instituições democráticas construídas ao longo de mais de 40 anos, após a ditadura militar no Brasil, já sofrem o impacto dos ataques.

“Infelizmente, desde cientistas políticos mais cautelosos, como os pesquisadores que elaboram um índice conhecido como V-dem, até os mais críticos, paira um consenso: o Brasil já não reúne os atributos necessários para que possa ser classificado como uma democracia constitucional.”

Pedro Mundim ressalta que alguns defendem a solidez institucional, “seja porque de fato acreditam, seja porque o campo teórico do qual fazem parte não existiria se as instituições não funcionassem”. Outros, contrapõe, “acreditam que as instituições estão à beira do colapso, seja por conta da iminência de um golpe de Estado, seja porque, em muitos momentos, vimos o Legislativo e o Judiciário serem lentos ou não responderem de maneira dura a ataques ou políticas implementadas pelo Executivo e/ou seus apoiadores”. Para ele, “talvez a melhor forma de se posicionar nesse embate seja adotar uma posição conciliatória. Salvo os exageros de ambas as partes, os dois lados têm alguma razão”.