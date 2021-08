 Familiares e apoiadores de Iris Rezende fazem oração na porta de Hospital em Goiânia

Familiares e apoiadores que aguardam o fim da cirurgia de Iris Rezende fazem um momento de oração na porta do Hospital Neurológico de Goiânia. O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia passa neste momento por um procedimento após sofrer um o Acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) na manhã desta sexta-feira (6).

Aguardam na porta do hospital a esposa, Dona Iris Rezende, suas filhas Ana Paula e Adriana Rezende, um de seus genros, o ex-secretrário de Governo, Paulo Ortegal e o ex-presidente da Anna, Gilberto Marques. A assessoria informou que mais cedo alguns familiares também passaram pelo hospital para saber notícias sobre o estado de saúde de Iris Rezende.

Cirurgia emergencial

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) passa por uma cirurgia neurológica. O político, de 87 anos, foi levado para o Hospital Neurológico, em Goiânia, após reclamar de uma dor de cabeça. Durante a manhã, ele atendeu em seu escritório e comentou sobre o mal-estar. Em nota, a assessoria de Iris informou que os exames constataram um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Ele segue internado na unidade aguardando para o procedimento.

De acordo com a assessoria, ele foi por vontade própria para o hospital e está lúcido. No entanto, após a internação, eles não tiveram mais contato com Iris. Em uma postagem, em suas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) contou que foi informado pelo neurocirurgião Valter Costa que o procedimento visa drenar um sangramento na região temporal que Iris teve em decorrência do uso de anticoagulantes. “Estou extremamente otimista com o resultado, pois conheço a competência das equipes do Valter e do neurologista Sebastião Eurico. Peço a Deus que Iris se recupere logo, porque ele tem muito a construir em nosso Estado de Goiás. À família, meu carinho, ombro amigo e todo apoio. Vamos juntos em oração superar esse momento!”