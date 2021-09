Política Falta de rigor na frequência de servidores em Goiás abre brecha para falha Para especialistas, controle a cargo dos próprios vereadores no caso de servidores de gabinete, como em Goiânia, é questionável; flexibilidade de horário devido a agenda externa é principal justificativa

A forma como é feito o controle da frequência dos servidores em casas legislativas de Goiás é questionada por especialistas. O fato de que em Câmaras Municipais, como na de Goiânia e de outros municípios do interior, quem se responsabiliza pela frequência dos funcionários do gabinete é o próprio vereador é alvo de questionamentos. No caso de Goiânia, por exemplo, a Câ...