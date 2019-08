Política Falta de provas leva Fachin a mandar arquivar inquérito contra Jaques Wagner Ministro do Supremo advertiu que a abertura de uma nova investigação, amparada apenas em depoimentos de delatores, 'encaminharia à inoportuna demora do constrangimento imposto ao senador, resultando na postergação da indefinição de sua situação jurídica'

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o trancamento do Inquérito 4325 sobre o senador Jaques Wagner (PT-BA). A decisão foi tomada em pedido de extensão na Petição (PET) 7791, na qual a Segunda Turma do STF já havia adotado a mesma providência em relação ao ex-ministro da Previdência Ricardo Berzoini. As informações foram divulgadas no s...